Швейцария вернет Узбекистану еще 252,5 миллиона долларов из конфискованных активов дочери первого президента республики Гульнары Каримовой. Соглашение заключено в рамках второго этапа стратегии распределения этих средств.

По данным СМИ, деньги направят через трастовый фонд «Ишонч-2030», учрежденный Узбекистаном, Швейцарией и ООН, на программы повышения социального благополучия и развития человеческого капитала с участием ООН и Всемирного банка.

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На втором этапе определены два приоритета. В здравоохранении — совершенствование медпомощи детям и подросткам, профилактика и раннее выявление заболеваний, расширение лечения отдельных видов онкологии и повышение квалификации медработников.

В образовании — поддержка строительства новых школ, внедрение цифровых технологий, повышение квалификации учителей и расширение доступа к качественному образованию.

Приоритет отдадут сельским территориям и улучшению условий для социально уязвимых групп. Особое внимание уделят недопущению коррупции в деятельности фонда, целевому использованию средств, оценке результативности проектов и независимому мониторингу со стороны гражданского общества.