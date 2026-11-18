Председатели правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и АО «НК «Казахстан темир жолы» Елжас Отыншиев арестованы по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом проинформировали в Комитете национальной безопасности РК, сообщает Forbes Kazakhstan.

По информации ведомства, 12 ноября оба руководителя были помещены в изолятор временного содержания. Спустя два дня, 14 ноября, следственный суд санкционировал их арест в качестве меры пресечения.

В КНБ подчеркнули, что досудебное расследование продолжается. Дополнительные сведения о деле ведомство не раскрывает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, которая ограничивает разглашение данных досудебного расследования.

Напомним, о задержании Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева ранее сообщили спецслужбы страны. Помимо руководителей двух национальных компаний, задержаны и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о недопустимости коррупции в республике и отправил в отставку главу КНБ Ермека Сагимбаева.