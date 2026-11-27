Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства предлагает увеличить предельную высоту применения навесных вентилируемых фасадных систем с 66 до 75 метров. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан Государственным институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Минстрое.

Согласно проекту, применять керамические, керамогранитные, фиброцементные, металлические и композитные панели при использовании алюминиевых или оцинкованных фасадных систем предлагается на высоте до 75 метров.

Отдельные ограничения предусмотрены для облицовки зданий натуральным и искусственным камнем. Плиты весом более 35 килограммов на квадратный метр разрешат использовать только на нижних этажах высотных зданий, как правило, на высоте не более 15 метров. Более легкие плиты можно будет применять на высоте до 75 метров при условии подтверждения их безопасности результатами испытаний.

Особое внимание уделено безопасности фасадов при землетрясениях. Застройщиков предлагают обязать предусматривать конструктивные решения, исключающие разрушение, смещение и выпадение облицовочных плит при сейсмических воздействиях.

Зазоры между плитами и узлы крепления должны обеспечивать возможность перемещения элементов фасадной системы без возникновения опасных нагрузок. Кроме того, крепежные элементы должны иметь антикоррозионное покрытие.

Как отмечается в справке-обосновании, поправки подготовлены на основе научно-технических исследований и натурных динамических испытаний фасадных конструкций и облицовочных материалов отечественного и импортного производства.

В Минстрое рассчитывают, что изменения позволят расширить применение современных облицовочных материалов и повысить безопасность фасадов с учетом ветровых и сейсмических нагрузок.