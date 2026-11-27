Причиной недавней аварии в энергосистеме Кыргызстана стал обрыв линии электропередачи, которая эксплуатируется с 1961 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель министра энергетики Курсант Омурбеков.

По его словам, часть линий электропередачи и подстанций в республике работает еще с 1960–1970-х годов. Несмотря на проводимую модернизацию, энергетикам приходится обеспечивать совместную работу нового и устаревшего оборудования.

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Курсант Омурбеков отметил, что каждый случай аварийного отключения электроэнергии расследуется службой надзора при Министерстве энергетики. Специалисты устанавливают причины происшествий и разрабатывают меры по их предотвращению.

«Для населения это может выглядеть так: свет отключился, затем его снова включили. Но для энергетиков каждый такой случай становится предметом тщательного расследования», — пояснил замминистра.

Он добавил, что в стране продолжают работать гидроэлектростанции, построенные еще в первой половине прошлого века. В частности, около двух месяцев назад началась полная реконструкция Лебединовской ГЭС. Фактически на месте старой станции строят новую с увеличенной мощностью.

Замминистра принес извинения кыргызстанцам за аварийные отключения, отметив, что гарантировать отсутствие поломок невозможно даже при эксплуатации нового оборудования.