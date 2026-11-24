В связи с ремонтом на путях на неохраняемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Чалдовар — Каинды, движение через него временно закроют 26 ноября с 08.00 до 18.00. Об этом сообщили в «Кыргыз темир жолу».

Объехать закрытый участок можно по следующим маршрутам:

3703-й километр — город Каинды, улица Трудовая;

3691-й километр — село Чалдовар, улица Первомайская.

Просим водителей заранее планировать маршруты движения и учитывать временные ограничения, отметили в КТЖ.