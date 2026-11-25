Бывшего председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова повторно взяли под стражу в ночь с 21 на 22 ноября. Об этом сообщает «Озодлик» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам одного из собеседников издания, в задержании участвовали более десяти вооруженных сотрудников спецназа. Абдусалома Азизова вывели из дома в наручниках и с мешком на голове. Причины повторного задержания не известны.

Впервые 66-летнего экс-главу СГБ, по данным «Озодлика», задержали в середине августа 2026 года. Через два-три дня Ташкентский городской суд по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источники издания утверждают, что Абдусалома Азизова подозревают в злоупотреблении полномочиями и хищениях. Следствие изучает несколько эпизодов, включая возможное хищение средств фонда СГБ и нарушения при продаже земельных участков в Ташкенте. Расследование ведет управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана.

Официальные ведомства информацию о повторном задержании не комментировали.

Абдусалом Азизов возглавлял СГБ с февраля 2019 года до ноября 2024-го. Ранее он занимал должности министра внутренних дел и министра обороны РУз. После ухода из спецслужбы работал заместителем советника президента.