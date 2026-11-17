В Токмоке специалисты департамента инженерных изысканий при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства провели инженерно-геологические исследования на участке строительства железнодорожных путей.

В рамках работ пробурили 27 скважин глубиной от 6 до 12 метров. Также специалисты отобрали образцы грунта для лабораторных испытаний.

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Полученные данные позволят определить характеристики грунта и учесть их при разработке проектных решений и последующем строительстве железной дороги.

Результаты исследований необходимы для оценки условий строительства и выбора технических решений, обеспечивающих надежность железнодорожной инфраструктуры.