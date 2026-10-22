Ущерб страховщиков от погромов во Франции может достичь 1,2 миллиарда евро — DW

Ущерб страховщиков от погромов во Франции может достичь 1,2 миллиарда евро, сообщает DW со ссылкой на британское издание Financial Times.

По данным аналитиков, это может стать одним из крупнейших в истории страны страховых случаев.

По мнению экспертов, массовые беспорядки во Франции сравнимы со стихийными бедствиями — подобные события, наносящие ущерб на сотни миллионов евро, теперь могут происходить в стране ежегодно.

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Напомним, демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев (так во французской системе образования называется старшая школа) недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием.

Тысячи протестантов задержаны, сотни пострадали — как гражданские, так и сотрудники полиции.

В некоторых городах Франции из-за массовых беспорядков вводили комендантский час.