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Ущерб страховщиков от погромов во Франции может достичь 1,2 миллиарда евро — DW

09:54, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Ущерб страховщиков от погромов во Франции может достичь 1,2 миллиарда евро, сообщает DW со ссылкой на британское издание Financial Times.

По данным аналитиков, это может стать одним из крупнейших в истории страны страховых случаев.

По мнению экспертов, массовые беспорядки во Франции сравнимы со стихийными бедствиями — подобные события, наносящие ущерб на сотни миллионов евро, теперь могут происходить в стране ежегодно.

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Напомним, демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев (так во французской системе образования называется старшая школа) недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием.

Тысячи протестантов задержаны, сотни пострадали — как гражданские, так и сотрудники полиции.

В некоторых городах Франции из-за массовых беспорядков вводили комендантский час.

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