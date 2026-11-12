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Четыре миллиона участников. В Испании прошла крупнейшая за 14 лет забастовка

09:45, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Крупнейшая за последние 14 лет забастовка началась в Испании менее чем за три недели до назначенных на 29 ноября досрочных парламентских выборов и за два дня до официального старта предвыборной кампании.

Протестующие, число которых на улицах достигло, по оценкам профсоюзов, 4 миллионов человек, требуют от властей обеспечить доступное жилье и поднять зарплату.

Акции протеста проходят в Валенсии, Мадриде, Барселоне, Севилье, Кордобе, Малаге и Сарагосе. Митингующие блокируют дороги, жгут покрышки, поджигают мусорные контейнеры и громят витрины. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ.

Напомним, ранее выселение 87-летней женщины из арендованного жилья привело к массовым митингам. На фоне акций протеста премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных парламентских выборах.

Решение принято на фоне провала правительственных мер в парламенте.

Выселение пожилой женщины вызвало общественный резонанс и стало символом жилищного кризиса в стране. Позже ей разрешили вернуться в квартиру на прежних условиях аренды. Но она умерла.

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