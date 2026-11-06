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Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

08:31, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции. Эта страна готова принимать граждан КР на сельскохозяйственные работы на шесть-восемь месяцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Бактыбек Кудайбердиев.

По его словам, Франция рассматривает возможность привлечения граждан Кыргызстана на сезонные сельскохозяйственные работы от шести до восьми месяцев. Представители французской Миграционной службы посетили нашу страну, где обсуждали этот вопрос. Стороны приступили к проработке условий и возможности принятия соответствующих решений.

 

 

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24.kg
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