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Беспорядки во Франции. Власти Парижа решили ввести армию для подавления

09:38, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Полиция Парижа объявила экстренный сбор резервистов на дежурство в связи с беспорядками, вызванными массовыми протестами горожан. Об этом сообщил журналист издания Marianne Лоран Вальдигье в соцсети X.

«В связи с текущей обстановкой», — указал он.

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Власти Франции привлекут армию для поддержки полиции во время массовых беспорядков и увеличат число силовиков, в свою очередь заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

«Мы задействуем военнослужащих операции Sentinelle, чтобы заменить силы внутренней безопасности, прежде всего на стационарных задачах по охране объектов. Это позволит высвободить полицейских и жандармов для выполнения задач по поддержанию общественного порядка», — добавил он.

Напомним, ранее демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев (так во французской системе образования называется старшая школа) недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием.

Тысячи протестантов задержаны, сотни пострадали — как гражданские, так и сотрудники полиции.

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