Во Франции возобновились массовые протесты, полиция применяет слезоточивый газ.

Жители французских городов вышли на общенациональную демонстрацию по призыву крупнейших профсоюзов страны. СМИ назвали акцию «черный четверг».

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В Лионе и Париже произошли стычки с полицией, правоохранители применяют слезоточивый газ и дубинки, ряд демонстрантов пострадал.

Власти ожидали участия до 700 тысяч протестующих, в том числе до 80 тысяч в Париже. По последним данным МВД Франции, на улицы городов, не считая столицу, вышли около 270 тысяч демонстрантов.

К охране правопорядка привлекли около 70 тысяч силовиков, треть вузов приостановили работу, а Эйфелеву башню закрыли для посещения.

Напомним, страну охватили акции протеста, которые проходили почти месяц.

Французские власти не могут решить проблему со вспыхнувшими протестами школьников на фоне недовольства системой образования. Затем начались протесты против роста стоимости жизни и проблем в системе образования.

В демонстрациях в Париже, Лионе, Бордо и других городах участвуют школьники, студенты, профсоюзы и активисты движения «желтых жилетов». Власти опасаются повторения агрессии митингующих, когда по всей стране манифестанты громили витрины, жгли машины и грабили магазины.