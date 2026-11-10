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Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

09:42, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

За кибератаками на холодильники, от которых пострадали торговые сети во Франции, стоит хакерское подразделение, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.

По данным ведомства, от кибератак пострадали больше 700 торговых объектов по всей стране, нанесен ущерб «на десятки миллионов евро».

«Это беспрецедентная по своим масштабам и степени агрессивности кампания кибератак — первая в истории страны, предпринятая исключительно с целью саботажа», — говорится в заявлении МИД Франции.

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Напомним, в ходе масштабной кибератаки в октябре из строя было выведено холодильное оборудование сотен французских супермаркетов. В результате атаки испортились многие тонны продуктов питания, а общий ущерб торговым сетям составил десятки миллионов евро.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что действия Ирана не останутся без последствий. Среди возможных ответных мер он назвал санкции Европейского союза. Иранский посол в Париже был вызван в МИД Франции для выражения официального протеста.

Одновременно парижская прокуратура сообщила, что расследование выявило методы взлома. Кроме того, злоумышленники использовали персидский язык, а обнаруженные IP-адреса указывали на устройства, расположенные непосредственно в Иране.

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