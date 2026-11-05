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24.kg

Посольство Кыргызстана призвало граждан в Германии избегать мест протестов

14:46, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Посольство Кыргызской Республики в Германии рекомендовало кыргызстанцам усилить меры личной безопасности на фоне протестных акций и демонстраций, проходящих в Германии и ряде других европейских стран. В некоторых случаях массовые мероприятия сопровождаются нарушениями общественного порядка.

В обращении к гражданам посольство призвало воздержаться от участия в протестах, демонстрациях и других массовых мероприятиях общественно-политического характера.

Кыргызстанцам также рекомендуют по возможности избегать мест скопления людей и районов, где проходят акции, следить за официальными сообщениями местных властей и правоохранительных органов, а также выполнять их законные требования.

Кроме того, гражданам советуют учитывать возможные ограничения в работе общественного транспорта и изменения маршрутов.

В случае чрезвычайной ситуации в Германии можно обратиться в экстренные службы по телефонам: 110 — полиция; 112 — скорая медицинская помощь и пожарная служба.

Для получения консульской помощи граждане КР могут связаться с дипломатическими представительствами: посольство Кыргызстана в Берлине, телефон +493036411860, WhatsApp: +4917677385850, экстренный номер: +4917689214094, е-mail: kgconsulate. berlin@mfa.gov.kg.

Консульское агентство КР во Франкфурте-на-Майне — адрес: Broennerstrasse 20, 60313 Frankfurt am Main, телефон +496995403926, WhatsApp и экстренный номер: +4915228921624, е-mail: kgconsulate. frankfurt@mfa.gov.kg.

Посольство также обратилось к руководителям и представителям кыргызских диаспоральных организаций с просьбой распространить эту информацию среди соотечественников, студентов и других граждан КР, проживающих в Германии.

В диппредставительстве сообщили, что продолжат следить за развитием ситуации и при необходимости будут предоставлять гражданам дополнительную информацию.

Напомним, в Европе проходят акции протеста студентов, которые требуют изменения в сфере образования.

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