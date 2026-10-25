Во Франции снова протесты: теперь против роста стоимости жизни

Во Франции снова прошли массовые протесты, на этот раз против роста стоимости жизни. На улицы вышли более 800 тысяч человек. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным МВД страны, были задержаны по меньшей мере 135 человек.

Всего во Франции проходит 136 уличных акций, заявили в правоохранительном ведомстве.

Французские власти уже третью неделю не могут решить проблему со вспыхнувшими протестами школьников на фоне недовольства системой образования. Теперь начались протесты против роста стоимости жизни и проблем в системе образования.

В демонстрациях в Париже, Лионе, Бордо и других городах участвуют школьники, студенты, профсоюзы и активисты движения «желтых жилетов». Власти опасаются повторения агрессии митингующих, когда по всей стране манифестанты громили витрины, жгли машины и грабили магазины.

В Париже закрыли 24 станции метро. Крупные музеи, в том числе Лувр и музей Орсе, не работают.

Для обеспечения порядка привлекли до 70 тысяч полицейских и жандармов.