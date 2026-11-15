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24.kg

Франция продолжает митинговать: на улицы вновь вышли десятки тысяч человек

11:33, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Во Франции десятки тысяч человек снова вышли на новые протесты. Митингующие выступают против роста стоимости жизни, а также против инициативы властей предоставить более широкую правовую защиту полиции.

Накануне акции состоялись в Париже и других городах страны. По данным МВД Франции, по всей стране на улицы вышли около 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи в столице. Это самый низкий показатель посещаемости акций за последние недели. В то же время студенческие организации оценили число участников примерно в 200 тысяч, из них почти 100 тысяч — в столице.

В Париже среди участников акции были студенты, профсоюзные активисты и представители движения «желтых жилетов».

«Нет справедливости — нет мира», — скандировал один из протестующих через мегафон. По данным AFP, акции в целом прошли мирно, хотя во время отдельных протестов в последние недели происходили столкновения и случаи вандализма.

Напомним, страну охватили акции протеста, которые проходят уже более месяца.

Французские власти не могут решить проблему со вспыхнувшими протестами школьников на фоне недовольства системой образования. Затем начались протесты против роста стоимости жизни и проблем в системе образования.

В демонстрациях в Париже, Лионе, Бордо и других городах участвуют школьники, студенты, профсоюзы и активисты движения «желтых жилетов». Власти опасаются повторения агрессии митингующих, когда по всей стране манифестанты громили витрины, жгли машины и грабили магазины.

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