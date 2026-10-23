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Протесты по всему миру связаны с экономическими последствиями войн — генсек ООН

13:25, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил акты насилия, совершаемые в ходе протестов, которые охватили Европу и другие регионы.

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, он связал недовольство людей с расширением вооруженных конфликтов и их влиянием на глобальную экономику.

По словам генсека, дорожают продовольствие, топливо и другие товары первой необходимости, растут процентные ставки — как для граждан, так и для государств. Молодежи все труднее рассчитывать на лучшее будущее.

«Насилие и разрушения, которые мы видели на улицах, недопустимы — и виновные в преступных действиях должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Вместе с тем он призвал понять, насколько тесно претензии мирных протестующих связаны с потрясениями, охватившими мир.

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Генеральный секретарь ООН сравнил происходящее с Эль-Ниньо — климатическим явлением, которое, возникая в одной части планеты, переворачивает жизнь людей за тысячи километров.

«Конфликт подпитывает конфликт. А последствия распространяются все дальше и быстрее», — сказал он.

Антониу Гутерриш напомнил, что мирные жители и гражданская инфраструктура Ближнего Востока, Украины и Судана подвергается атакам. Он подчеркнул, что такие нападения запрещены международным правом и должны прекратиться.

При этом потрясения обрушиваются на мир, в котором укоренилось глубокое неравенство. В нем одни могут позволить себе товары и услуги по более высоким ценам, а другим приходится выбирать между едой и отоплением. Одни страны берут займы на выгодных условиях, а другие вынуждены выбирать между обслуживанием долга и вложениями в здравоохранение и образование.

Война не порождает все это неравенство, однако подпитывает его и обнажает несправедливость экономической системы, при которой самые тяжелые удары принимают на себя самые уязвимые, отметил генсек.

По его словам, люди повсюду хотят безопасности, достойной жизни, чтобы правительства и международные институты выполняли свои обязательства. Для этого нужно преодолеть неравенство, которое раскалывает общества, и остановить конфликты.

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