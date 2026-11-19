В Казахстане утвердили правила проверки госслужащих на наркотики и психотропные вещества. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Согласно приказу Минздрава РК и Агентства по делам госслужбы, за поведением сотрудника будут наблюдать кадровая служба и непосредственный руководитель во время работы.

В правилах в том числе перечислены резкая смена поведения, частые прогулы и опоздания, следы инъекций, нарушение речи или координации, тревожность и галлюцинации.

Но эти признаки сами по себе не доказывают употребление наркотиков: они нужны только для того, чтобы решить, направлять ли человека на медицинское обследование.

Если кадровая служба заметит три или более признаков из разных групп, она сообщит руководителю госоргана. Тот должен принять решение в течение одного рабочего дня. Затем кадровая служба оформит направление в течение 48 часов. После его получения у сотрудника будет два рабочих дня, чтобы пройти обследование в рабочее время.

Если употребление подтвердится, информацию передадут в Агентство по делам государственной службы и полицию. Также будет решаться вопрос о дисциплинарной ответственности. Если сотрудник откажется от обследования или уклонится от него, отказ зафиксируют и приложат документ к личному делу.

Приказ вступит в силу 29 ноября.