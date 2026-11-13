Россия окажет Кыргызстану финансовую помощь в борьбе с наркотиками

Кабинет министров Кыргызстана утвердил соглашение с Россией о предоставлении финансовой и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Соглашение между министерствами внутренних дел КР и РФ подписано 1 октября 2026 года в Душанбе.

Документ предусматривает сотрудничество двух стран в противодействии незаконному обороту наркотиков, в том числе оказание российской стороной финансовой и организационной помощи кыргызстанскому МВД.

Согласно постановлению, Министерству иностранных дел КР поручено уведомить российскую сторону о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

При этом конкретные объемы финансирования, направления расходования средств и формы организационной поддержки в опубликованном тексте постановления не раскрываются. Эти условия должны быть предусмотрены самим соглашением.

Соглашение подписали министры внутренних дел Улан Ниязбеков и Владимир Колокольцев на полях заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ.

Сотрудничество предусматривает реализацию программы помощи службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана до 2028 года. Российская сторона подчеркнула важность совместных мероприятий по противодействию наркопреступности и оперативного межгосударственного взаимодействия.

Отметим, что КР и РФ ранее уже заключали аналогичные соглашения. В частности, в 2020 и 2023 годах стороны подписывали документы о финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Постановление кабинета министров вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.