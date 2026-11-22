В Мексике задержали одного из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников. Об этом сообщает El País со ссылкой на Министерство обороны и источники в силовых структурах.

Отмечается, что в мексиканском штате Синалоа задержали Фаусто Исидро Меса Флореса по прозвищу Эль Чапо Исидро. Он один из крупнейших наркобаронов страны, входивший в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР.

Операция по задержанию преступника сопровождалась перестрелкой с военными, а после ареста в регионе начались вооруженные столкновения, поджоги автомобилей и массовые перекрытия дорог.

Задержание провели элитные подразделения мексиканской армии и Национальной гвардии. Вместе с наркобароном задержаны еще два человека: Херман Н. по прозвищу Серафин, которого власти называют вторым человеком в руководстве группировки, и Хосе Н., предположительно отвечавший за ее финансовые операции.

По информации Министерства обороны Мексики, военные скрытно прибыли к месту задержания по нескольким маршрутам и окружили жилой дом двойным кольцом оцепления, чтобы не допустить бегства подозреваемых или прибытия подкрепления. Оказавшись в окружении, Меса Флорес и его сообщники, по версии военных, открыли огонь и применили взрывчатку. Спецназ вошел в здание и задержал всех троих. После установления личности подозреваемых эвакуировали. Эль Чапо Исидро вывезли в Мехико самолетом мексиканских ВВС.