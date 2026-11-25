Звезда сериала «Великолепный век» Дениз Чакыр задержана по делу о наркотиках и проституции. Об этом сообщает Milli Gazete.

Главная прокуратура Стамбула выдала ордеры на задержание 35 подозреваемых в рамках операции против известных лиц. Среди задержанных оказалась Дениз Чакыр, исполнившая роль Шах-султан в сериале «Великолепный век».

Сообщается, что расследование касается незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, их употребления и хранения, а также проституции.

Вместе с Дениз Чакыр были задержаны певец Озджан Дениз, промоутер Эрдал Бозкуш и Джем Карджы. Компетентные органы изучают показания подозреваемых и свидетелей, а также цифровые материалы.

«В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений, по делам о проституции, незаконном обороте наркотиков, поставке наркотиков, а также употреблении или хранении наркотиков… Началось расследование по подозрению в употреблении или хранении наркотиков, и выданы ордера на арест 35 подозреваемых. Расследование продолжается во всех его аспектах», — говорится в сообщении.

Все указанные лица взяты полицией под стражу.

Дениз Чакыр исполнила в сериале роль Шах-султан, одной из сестер султана Сулеймана.

Напомним, ранее в Стамбуле также задержали, по разным данным, от 22 до 25 человек в рамках расследования о наркотиках.

Среди них оказались актриса Берен Саат (она тоже сыграла главную роль в продолжении сериала «Великолепный век»), ее муж — певец Кенан Догулу (он выступал на «Евровидении» от Турции в 2007 году) и победительница конкурса «Мисс Турция-1999» Айше Хатун Онал.