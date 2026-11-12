В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотиков

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» на территории Первомайского района задержали гражданина С.К., 2006 года рождения, подозреваемого в распространении синтетических наркотических средств путем размещения закладок.

В ходе личного досмотра задержанного сотрудники милиции обнаружили и изъяли 56 свертков с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, в рамках дальнейших мероприятий в указанных С.К. местах обнаружены и изъяты еще восемь аналогичных свертков. Всего изъято 64 свертка общим весом 152 грамма.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса. В порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

ГУВД Бишкека предупреждает: распространение наркотических средств, в том числе путем размещения закладок, влечет уголовную ответственность. В ведомстве призывают граждан, особенно молодежь, не поддаваться предложениям легкого заработка, связанным с незаконным оборотом наркотиков.