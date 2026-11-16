Экс-депутата Дуйшона Торокулова отпустили из-под стражи

Экс-депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова признали виновным по делу о наркотиках. Первомайский районный суд Бишкека назначил ему штраф в 100 тысяч сомов и освободил из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили в суде.

Действия Дуйшона Торокулова квалифицировали по части 1 статьи 283 УК КР. Она предусматривает ответственность за незаконные действия с наркотическими и психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере.

Суд отменил ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу и освободил его прямо в зале суда.

Напомним, при задержании экс-депутата о наркотиках не сообщалось. Его обвиняли в участии в организованной преступной группе.

Дуйшон Торокулов являлся депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Бир Бол». В 2021 году его задерживали по подозрению в рейдерском захвате завода по переработке кожи в Оше. Позже суд отпустил его под домашний арест, и он вернулся к работе в парламенте. В определенных кругах он известен по прозвищу Душка.