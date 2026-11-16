USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Экс-депутата Дуйшона Торокулова отпустили из-под стражи

12:27, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Экс-депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова признали виновным по делу о наркотиках. Первомайский районный суд Бишкека назначил ему штраф в 100 тысяч сомов и освободил из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили в суде.

Действия Дуйшона Торокулова квалифицировали по части 1 статьи 283 УК КР. Она предусматривает ответственность за незаконные действия с наркотическими и психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере.

депутат.png

Суд отменил ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу и освободил его прямо в зале суда.

Напомним, при задержании экс-депутата о наркотиках не сообщалось. Его обвиняли в участии в организованной преступной группе.

Дуйшон Торокулов являлся депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Бир Бол». В 2021 году его задерживали по подозрению в рейдерском захвате завода по переработке кожи в Оше. Позже суд отпустил его под домашний арест, и он вернулся к работе в парламенте. В определенных кругах он известен по прозвищу Душка.

Материалы по теме

Муниципальное имущество в КР намерены закладывать без согласия местных кенешей

СИЗО-1 посетили депутаты Жогорку Кенеша: что они увидели

Депутата Бишкекского горкенеша Таалайбека Жакыпова водворили в СИЗО-1

Россия окажет Кыргызстану финансовую помощь в борьбе с наркотиками

В Таласской области пресечена деятельность лиц, занимавшихся сбытом наркотиков

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотиков

Депутат Нурбек Сыдыгалиев подал иск против Эмиля Жамгырчиева

В Ошской области задержали мужчину с 5 килограммами гашиша

В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

В парламенте Армении депутаты устроили массовую драку прямо во время заседания

Популярные новости

Бизнес

Общество

Надбавку к пенсиям матерей-героинь в Кыргызстане увеличат в пять раз

 

В России мессенджер Мах добавил поддержку узбекского языка

 

Кыргызстан и Узбекистан будут учитывать стаж при назначении пенсий

 

Создавал условия для экстремистов. В Иордании заблокировали Telegram

 

Минприроды признало законной охоту иностранца на архара в Нарынской области

 

На трассе Тюп – Кеген милиция помогает водителям, попавшим в снежные заносы

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

Депутат: В Бишкеке имеются 22 многоэтажки, построенные без разрешения

 

Депутаты раскритиковали доклад вице-мэра Бишкека Атая Муратбек уулу

 

В Бишкеке приостановили лицензии 19 строительных компаний

 

Саммит лидеров КНР, РФ и США будет иметь историческое значение, заявил МИД Китая

 

Комитет одобрил законопроект о защите зеленых насаждений

 

Европа намерена участвовать в переговорах по Украине в формате Е5 + ЕС

 

Ситуация вокруг Украины

Европа намерена участвовать в переговорах по Украине в формате Е5 + ЕС

 

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18