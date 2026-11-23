В Узгене задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков у себя дома. Об этом сообщает УВД Ошской области.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Т.К., 1975 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

В доме Т.К. обнаружена и изъята марихуана общим весом 1 килограмм 885 граммов.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению.