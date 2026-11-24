В Кыргызстан из Германии через почтовое отправление пытались незаконно ввезти опиоидный анальгетик «Т», который относится к наркотическим средствам и находится под государственным контролем. Получателя посылки задержали сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД и таможни «Манас», сообщили в СБНОН.

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По данным МВД, при получении посылки гражданин К. С. сначала заявил, что внутри удобрения, однако затем признался, что в бутылке жидкость с опиоидным анальгетиком.

Мужчина сообщил, что посылку ему прислал знакомый, проживающий в Германии.

Как напомнили правоохранители, с марта 2025 года препарат «Т» включен в список наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызстане.