По делу о гибели 14-летнего Амира Кунакунова в Ала-Арче задержан экс-начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азис Эгембердиев. В Первомайском районном суде сообщили 24.kg, что мужчину заключили под стражу до 13 января 2027 года.

Его подозревают в злоупотреблении должностным положением.

Напомним, 7 ноября Амир Кунакунов пропал в горах природного парка «Ала-Арча». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поисковая операция продолжалась двое суток. 9 ноября тело мальчика обнаружили в районе пика Электро.

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После его гибели провели проверку организации поисково-спасательных работ. Она выявила недостатки в оперативном реагировании, передаче информации и координации действий спасателей. По итогам проверки Азиса Эгембердиева освободили от занимаемой должности. Вместе с ним своих постов лишились заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов и начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС Тынарбек Мурашов.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности.