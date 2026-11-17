Группа экспертов под руководством главного редактора издания Journal of Forensic and Legal Medicine Майкла Фримена поставила под сомнение официальное заключение о смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна, пишет Meduza.

Официально смерть объявлена самоубийством, однако теперь команда Фримена заявила, что он был убит. Эксперты сделали такую оценку после нескольких месяцев анализа ранее не публиковавшихся фотографий и материалов вскрытия, которые им передал брат Эпштейна.

Исследователи в том числе опирались на показания надзирателя Майкла Томаса, который первым обнаружил тело Эпштейна. Эти показания были даны в 2021 году, лишь спустя два года после смерти финансиста.

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Напомним, американский финансист в 2008 году был осужден за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и обвинялся в организации сети секс-торговли. Он стал фигурантом одного из крупнейших скандалов в США из-за масштаба преступлений и связей с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями.

Эпштейн умер 10 августа 2019 года в тюремной камере в Нью-Йорке в возрасте 66 лет. Официальная версия властей и судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка — самоубийство через повешение; этот вывод впоследствии подтверждали ФБР и Минюст США.