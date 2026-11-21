Бывшего командующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана Кылычбека Айдаралиева и экс-командира воинской части Данияра Давитахунова заключили под стражу по делу о крушении вертолета Ми-8 МТВ на окраине Бишкека в 2024 году. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

Согласно постановлениям от 21 ноября 2026-го, оба обвиняемых будут находиться под стражей до 19 декабря.

Им вменяют часть 3 статьи 401 «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» УК КР. Она предусматривает ответственность за нарушение правил полетов или эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред.

Напомним, 17 января 2024 года во время учебно-тренировочного полета на окраине столицы потерпел крушение военный вертолет Ми-8 МТВ.

В результате погиб один военнослужащий, еще 10 человек пострадали. Вертолет совершил вынужденную жесткую посадку около села Достук, на территории авиабазы «Фрунзе-1».

В апреле 2024 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Мукамбетов сообщил, что причиной крушения стали тяжелые метеоусловия и человеческий фактор.