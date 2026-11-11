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Гибель 14-летнего Амира. В МЧС уволили трех руководителей и возбудили дело

12:45, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

После гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча в системе Министерства чрезвычайных ситуаций произошли кадровые перестановки. Министру Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор, три руководителя освобождены от должностей, а Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности. Об этом сообщили в администрации президента.

По поручению руководства страны управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров провело проверку обстоятельств гибели подростка и организации поисково-спасательной операции.

Напомним, 7 ноября в 19.02 на единый номер экстренных служб 112 поступил звонок от 14-летнего Амира Кунакунова. Он сообщил, что потерял ориентир при спуске в горной местности, и попросил помощи спасателей.

Однако спасти подростка не удалось. 9 ноября во время поисково-спасательных мероприятий в районе пика Электро обнаружено тело мальчика.

Проверка выявила серьезные нарушения в работе МЧС.

В частности, информация о происшествии не была своевременно доведена до руководства соответствующих подразделений министерства. Также установлены недостаточная координация между дежурными службами и спасательными группами и недостатки в организации поисковой операции.

По итогам проверки президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву за серьезные недостатки в организации работы и недостаточный ведомственный контроль.

Решениями председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева освобождены от должностей заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов и начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азис Эгембердиев. Кроме того, уволен начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС Тынарбек Мурашов.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям и бездействию ответственных должностных лиц МЧС. Следователям предстоит установить, насколько своевременно и полно были приняты меры для спасения подростка и как организовывалась поисковая операция.

Министерству чрезвычайных ситуаций поручено устранить выявленные недостатки, усовершенствовать систему оперативного реагирования, обеспечить устойчивую связь в горной местности и наладить взаимодействие спасательных подразделений.

Особое внимание предписано уделить своевременному привлечению дополнительных сил и средств в ситуациях, когда существует угроза жизни людей.

В администрации президента подчеркнули, что устранение выявленных нарушений и совершенствование системы экстренного реагирования находятся на особом контроле руководства страны.

Руководство Кыргызстана выразило соболезнования родным и близким погибшего подростка.

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