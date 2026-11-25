В 2025 году 47 тысяч женщин и девочек во всем мире были умышленно убиты своими интимными партнерами или членами семьи — в среднем 129 жертв в день, или пять каждый час. Такие данные приводятся в новом обзоре по фемициду.

Всего в прошлом году зафиксированы 78 тысяч фемицидов — убийств женщин и девочек по признаку пола.

В 60 процентах случаев убийцей был партнер или родственник. Самым опасным местом для женщины по-прежнему остается собственный дом, и эта картина годами почти не меняется.

На первый взгляд ситуация улучшилась: в 2024 году число жертв оценивалось в 50 тысяч. Однако, как подчеркивают авторы обзора, разница объясняется, прежде всего, тем, что страны стали лучше собирать данные. Реального снижения за ней нет.

По данным экспертов, ни в одном регионе мира женщины и девочки не защищены от фемицида. Выше всего показатель убийств партнерами и родственниками в Африке — 2,9 жертвы на 100 тысяч женщин. Далее следуют Америка (1,4), Океания (1,1), Азия (0,6) и Европа (0,5).

Общий уровень убийств в мире снижается, но фемицид отступает гораздо медленнее.

С 2010 по 2025 год уровень убийств в Америке сокращался почти вдвое быстрее, чем уровень фемицида, а в Европе — примерно в полтора раза быстрее.

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Фемицид редко бывает единичным актом. Для многих женщин и девочек он становится финалом долгой истории насилия, угроз и издевательств, которую можно было остановить. Однако большинство женщин, переживших физическое или сексуальное насилие, сталкиваются с серьезными препятствиями и так и не обращаются за помощью — ни к близким, ни к местному сообществу, ни к властям. Многие остаются без защиты, а виновные всю жизнь избегают наказания.

С 25 ноября по 10 декабря пройдет ежегодная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». В этом году ее тема — «СООБЩА покончим с насилием в отношении женщин и девочек: Обеспечение правосудия. Защита переживших насилие. Искоренение безнаказанности».