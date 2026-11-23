В электронной системе одного из крупнейших авиаперевозчиков США произошел сбой. Около 6 тысяч авиарейсов были отменены или задержаны в США 22 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Отмечается, что за сутки в стране задержали более 5,7 тысячи рейсов. Еще 242 авиаперелета были отменены.

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По данным The New York Post, сбой в электронной системе одного из крупнейших американских авиаперевозчиков Delta Air Lines в аэропорту Атланты (штат Джорджия) привел к задержкам нескольких сотен рейсов.

Информацию также подтвердило Управление гражданской авиации США.

«Delta работает над устранением неполадок в автоматизированной системе расчета массы и центровки самолетов авиакомпании. Эти задержки не связаны ни с одной из систем управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации США», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября FAA приостановило вылеты самолетов из всех аэропортов страны из-за сбоя в системе связи, затронувшего центры управления воздушным движением.

Ограничения привели к массовым задержкам и отменам рейсов, а авиадиспетчерам пришлось корректировать движение самолетов, находившихся в воздухе.