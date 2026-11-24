Ушел из жизни выдающийся хирург, акушер-гинеколог, заведующий отделением оперативной гинекологии перинатального центра Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Марат Жажиев.

Марат Жажиев родился 25 апреля 1967 года.

В 1990 году окончил лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института, после чего прошел интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология» на базе родильного дома № 2 города Бишкека.

По данным Минздрава, свою профессиональную деятельность Жажиев начал в 1991 году, работая врачом-гинекологом в различных медицинских учреждениях республики. В 1995-м принят научным сотрудником Кыргызского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии, где продолжил клиническую и научную деятельность.

С 2003-го занимал руководящие должности в акушерско-гинекологической службе, а с 2006-го совмещал практическую работу с преподавательской деятельностью, занимаясь подготовкой молодых специалистов и передавая им свой бесценный опыт.

С 2010 по 2016 год возглавлял отделение патологии беременных НЦОМиД, а с 2016-го — родильное отделение с приемным блоком. На протяжении многих лет являлся одним из ведущих специалистов центра, оказывая экстренную медицинскую помощь, в том числе при выездах санитарной авиации в отдаленные регионы страны.

«Марат Анатольевич был высококвалифицированным клиницистом и хирургом, владевшим всеми видами акушерских и гинекологических операций. Он являлся автором собственных хирургических техник и модификаций, внес значительный вклад в развитие оперативной гинекологии и совершенствование органосохраняющих методов лечения.

Его профессиональный путь был отмечен множеством уникальных и сложнейших операций. Среди наиболее выдающихся случаев — успешное родоразрешение при беременности четверней, а также принятие родов в доношенном сроке у пациентки с брюшной беременностью. Эти достижения стали свидетельством его исключительного хирургического мастерства, опыта и преданности врачебному долгу», — отметили в ведомстве.

Марат Жажиев являлся автором и соавтором семи научных публикаций, учебника, четырех методических пособий и трех клинических протоколов НЦОМиД. Неоднократно выступал с научными докладами на международных и республиканских медицинских конференциях, активно участвовал в совершенствовании практического здравоохранения.

В 2004 году удостоен грамоты Фонда ОМС, в 2008-м ему присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения» Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, в 2016-м награжден почетной грамотой НЦОМиД.

«Марат Анатольевич запомнится нам не только своими профессиональными достижениями. Он был человеком с прекрасным чувством юмора, активной жизненной позицией, открытым характером и искренней преданностью коллективу. Его знания, опыт, доброжелательность и готовность прийти на помощь заслужили глубокое уважение коллег и учеников. Для него медицина была не просто профессией, а призванием и смыслом жизни. Он посвятил себя служению людям, спасению жизней, сохранению здоровья женщин и рождению новых поколений. Его уход — невосполнимая потеря для коллектива НЦОМиД, медицинского сообщества КР, его учеников, коллег, друзей и всех, кому посчастливилось знать его», — отметили в Минздраве.

24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким.