Кыялбек Тойчиев назначен директором телеканала «НТРК Ош»

Директор телеканала «НТРК Ош» Эрмек Муратбек уулу покинул должность по собственному желанию. Новым руководителем назначен Кыялбек Тойчиев.

Кыялбек Тойчиев родился в 1987 году в Узгене Ошской области. По данным открытых источников, руководил телекомпанией и информационным агентством, а также занимал должность генерального директора ОсОО «Live News».

Напомним, после реформы 2022 года ранее самостоятельные областные телеканалы вошли в состав НТРК. История телеканала «УТРК Ош» отличается: он был создан на базе ОРТРК «Ынтымак», который начал работу после июньских событий 2010 года при поддержке международных доноров.