Ректором Джалал-Абадского государственного университета назначен Дурус Козуев. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций.

Дурус Козуев — доктор филологических наук, исполняющий обязанности профессора. Он окончил факультет романо-германской филологии Кыргызского государственного национального университета в 1993 году по специальности «филолог-германист, преподаватель английского языка и литературы». В 1999 году получил степень кандидата филологических наук, в 2023-м — доктора филологических наук.

В разные годы работал деканом филологического факультета Кыргызского государственного педагогического университета имени Ишеналы Арабаева, директором Международного образовательного центра и деканом факультета европейских цивилизаций Бишкекского гуманитарного университета имени Касыма Карасаева.

С 2015 по 2025 год занимал должность проректора по учебной работе Бишкекского государственного университета имени Касыма Карасаева, затем работал на аналогичной должности в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева. С 17 февраля 2026-го был заместителем министра науки, высшего образования и инноваций.