Директором Нарынского предприятия электрических сетей назначен Нурлан Имашов. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, Казыбек Аскарбек уулу занял должность главного инженера предприятия.

Нурлан Имашов трудится в энергетической отрасли с 1992 года, а Казыбек Аскарбек уулу — с 2002-го. За годы работы они внесли значительный вклад в развитие отрасли и были удостоены ряда наград.

До назначения Имашов занимал должность главного инженера Нарынского предприятия электрических сетей, а Казыбек Аскарбек уулу работал заместителем главного инженера.