В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Чынгыз Эсенгул уулу стал первым заместителем министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

Союзбек Надырбеков освобожден от этой должности 13 ноября.

Чынгыз Эсенгул уулу родился 18 июня 1987 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «бухгалтерский учет и аудит» и Дипломатическую академию МИД имени Казы Дикамбаева по специальности «международные отношения» с отличием.

В 2006-2007 годах работал ведущим и корреспондентом радиостанций «Тенир-Тоо» и «Алмаз-Нарын».

2007-2008 — корреспондент программы «Ала-Тоо» НТРК;

2008 — консультант пресс-службы Жогорку Кенеша;

2008-2011 — ведущий новостей, выпускающий редактор программы «Ала-Тоо» НТРК (по совместительству);

2009-2012 — пресс-секретарь, советник министра транспорта и коммуникаций;

2012-2013 — атташе управления информации, печати и культуры МИД;

2013-2016 — директор ОсОО «Актив Курулуш»;

2016-2017 — пресс-секретарь премьер-министра;

2017-2020 — руководитель пресс-службы правительства;

2020-2021 — помощник генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak;

2021-2024 — заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики;

2024-2025 — первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики;

2025 — главный эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабмина;

с сентября 2025 года — торговый представитель Кыргызстана в Турции.

Эмилбек Закиров назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Он также возглавил службу водных ресурсов.

Бактыбек Анаркулов освобожден от должности на основании поданного им заявления по собственному желанию.

Эмилбек Закиров родился 27 января 1993 года. По образованию юрист. Трудовую деятельность начал в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. До назначения на должность работал экспертом в администрации президента.

Сменились акимы двух районов Кыргызстана.

Болоткан Баяке уулу назначен акимом Баткенского района одноименной области.

Ранее Болоткан Баяке уулу занимал должность акима Кадамджайского района. На этот пост его назначили в декабре 2023 года.

Болоткан Баяке уулу 33 года. Имеет высшее образование по специальностям «Финансы и кредит» и «Агрономия». С 2012-го работал на муниципальных и государственных должностях в Сокулукском, Кара-Суйском и Нарынском районах.

Мирлан Урматов назначен главой государственной администрации — акимом Кадамджайского района Баткенской области. Мирлан Урматов родился 10 февраля 1982 года. Имеет высшее юридическое образование и степень магистра экономики. Трудовую деятельность начал в МВД. В разные годы возглавлял крестьянское хозяйство «Урмат Ата», айыл окмоту имени Кайназаровой, Гавриловский и Кожомкульский айыл окмоту Сокулукского района. Также работал первым заместителем главы Сокулукской районной администрации. Кенешбек Токтомамбетов освобожден от должности судьи Верховного суда. Читайте по теме Парламент одобрил кандидатуру Алмазбека Молдобаева на должность судьи КС КР Решение принято на заседании парламента. Основанием для освобождения стало достижение предельного возраста пребывания в должности судьи. 5 ноября Кенешбеку Токтомамбетову исполнилось 70 лет. Кенешбек Токтомамбетов родился в Нарыне, окончил Карагандинскую высшую школу милиции. Восемь лет работал следователем органов внутренних дел, затем занимал различные государственные должности и работал в прокуратуре. В 2007 году перешел в судебную систему, работал в Бишкекском городском и Чуйском областном судах. В 2017-м стал судьей Верховного суда.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Кыргызстане Стивен Гиллен приступил к дипломатической службе.

Стивен Гиллен — высокопоставленный сотрудник дипломатической службы США с обширным опытом работы в сфере национальной безопасности и кризисной дипломатии. Его богатый профессиональный опыт и уверенное руководство сыграют важную роль в укреплении стратегически значимого партнерства между двумя странами в период его руководства посольством Соединенных Штатов в Бишкеке.

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Ранее — с февраля 2021 года по июнь 2024-го — занимал должность заместителя специального посланника президента США по делам заложников.

Также работал заместителем помощника госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Ближнего Востока, международных трудовых отношений, безопасности и прав человека.

Представлял Вашингтон в посольствах в Минске, Багдаде и Сараево, а также занимал должность заместителя Генерального консула США в Эрбиле (Ирак).

Напомним, Лесли Вигери был назначен послом Соединенных Штатов в Кыргызстане в 2022 году и в 2026-м завершил свою дипломатическую миссию в КР.

Назначены представители Кыргызстана в Европейской комиссии за демократию через право.

Представителем Кыргызстана в Венецианской комиссии назначен министр юстиции Алмаз Айылчиев.

Заместителем представителя страны стала зампредседателя Жогорку Кенеша Жылдыз Таалайбек кызы.

Венецианская комиссия является консультативным органом Совета Европы по конституционному праву. Она проводит правовую экспертизу законодательства, готовит заключения по вопросам конституционных реформ, судебной системы, избирательного законодательства и демократических институтов. Кыргызстан входит в число государств — участников комиссии.

Директором Нарынского предприятия электрических сетей назначен Нурлан Имашов.

Нурлан Имашов трудится в энергетической отрасли с 1992 года, а Казыбек Аскарбек уулу — с 2002-го. За годы работы они внесли значительный вклад в развитие отрасли и были удостоены ряда наград.

До назначения Нурлан Имашов занимал должность главного инженера Нарынского предприятия электрических сетей, а Казыбек Аскарбек уулу работал заместителем главного инженера.

Казыбек Аскарбек уулу занял должность главного инженера предприятия.

О кадровых перестановках с 9 по 13 ноября читайте здесь.