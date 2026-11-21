Татьяна Ким покинула пост генерального директора Wildberries. Новым руководителем компании назначили топ-менеджера платформы Алексея Куликова. Об этом свидетельствуют данные из Единого госреестра юридических лиц России.

Одновременно Татьяна Ким больше не числится учредителем ООО «Вайлдберриз». Она также перестала быть лицом, имеющим право действовать от имени фирмы без доверенности.

Изменения в руководстве произошли на фоне перераспределения долей в объединенном бизнесе. Накануне доля Татьяны Ким в компании сократилась с 65 до 45 процентов. Еще 30 процентов в структуре перешли двум закрытым инвестиционным фондам. Другие подробности перераспределения долей не уточняются.

Алексей Куликов до назначения на должность гендиректора входил в число топ-менеджеров платформы. Теперь он будет руководить компанией вместо Татьяны Ким.

Ранее стало известно, что основатель Wildberries Татьяна Ким войдет в новый санкционный список Евросоюза.