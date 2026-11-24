Состояние восстановленного в должности президента и генерального директора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга за вечер увеличилось на 33,7 миллиарда долларов и достигло 143,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

В рейтинге богатейших людей мира, по версии Forbes, Дженсен Хуанг находится на 13-м месте.

Напомним, накануне совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и гендиректора компании. Решение приняли после серии обсуждений и встреч с ним. Оно вступило в силу немедленно.

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В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров Nvidia восстановить Дженсена Хуанга в должности. Он отметил, что у американских властей нет доказательств его противоправных действий.

12 ноября Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала, связанного с его личными отношениями. В частности, речь шла о предполагаемой связи с женщиной, которую американские спецслужбы подозревали в работе на китайскую разведку. Доказательств шпионажа публично представлено не было.

Еще несколько дней назад совет директоров исключал возвращение Дженсена Хуанга. Но в ситуацию вмешался Дональд Трамп, публично призвавший вернуть его на пост.