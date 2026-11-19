Болоткан Баяке уулу назначен акимом Баткенского района одноименной области. Об этом сообщили в администрации президента.

Ранее Болоткан Баяке уулу занимал должность акима Кадамджайского района. На этот пост его назначили в декабре 2023 года.

Болоткан Баяке уулу 33 года. Родился в Сокулукском районе Чуйской области.

Имеет высшее образование по специальностям «Финансы и кредит» и «Агрономия».