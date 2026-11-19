Чынгыз Эсенгул уулу назначен первым замминистра культуры
Чынгыз Эсенгул уулу назначен первым заместителем министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
До назначения Чынгыз Эсенгул уулу занимал должность торгового представителя КР в Турции.
В 2024-2025 годах он уже занимал должность замминистра.
Родился 18 июня 1987-го в Нарыне. Женат, воспитывает троих детей.
Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «бухгалтерский учет и аудит» и Дипломатическую академию МИД имени Казы Дикамбаева по специальности «международные отношения» с отличием.
В 2006-2007 годах работал ведущим и корреспондентом радиостанций «Тенир-Тоо» и «Алмаз-Нарын».
- 2007-2008 — корреспондент программы «Ала-Тоо» НТРК;
- 2008 — консультант пресс-службы Жогорку Кенеша;
- 2008-2011 — ведущий новостей, выпускающий редактор программы «Ала-Тоо» НТРК (по совместительству);
- 2009-2012 — пресс-секретарь, советник министра транспорта и коммуникаций;
- 2012-2013 — атташе управления информации, печати и культуры МИД;
- 2013-2016 — директор ОсОО «Актив Курулуш»;
- 2016-2017 — пресс-секретарь премьер-министра;
- 2017-2020 — руководитель пресс-службы правительства;
- 2020-2021 — помощник генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak;
- 2021-2024 — заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- 2024-2025 — первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- 2025 — главный эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабмина;
- с сентября 2025 года — торговый представитель Кыргызстана в Турции.