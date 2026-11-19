Чынгыз Эсенгул уулу назначен первым заместителем министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

До назначения Чынгыз Эсенгул уулу занимал должность торгового представителя КР в Турции.

В 2024-2025 годах он уже занимал должность замминистра.

Родился 18 июня 1987-го в Нарыне. Женат, воспитывает троих детей.

Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «бухгалтерский учет и аудит» и Дипломатическую академию МИД имени Казы Дикамбаева по специальности «международные отношения» с отличием.

В 2006-2007 годах работал ведущим и корреспондентом радиостанций «Тенир-Тоо» и «Алмаз-Нарын».