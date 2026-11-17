Комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку и борьбе с преступностью принял решение об освобождении Кенешбека Токтомамбетова от должности судьи Верховного суда.

Основанием для освобождения стало достижение предельного возраста пребывания в должности судьи. 5 ноября Кенешбеку Токтомамбетову исполнилось 70 лет.

Соответствующее решение теперь будет вынесено на рассмотрение парламента.

Кенешбек Токтомамбетов родился в Нарыне, окончил Карагандинскую высшую школу милиции. Восемь лет работал следователем органов внутренних дел, затем занимал различные государственные должности и работал в прокуратуре.

В 2007 году перешел в судебную систему, работал в Бишкекском городском и Чуйском областном судах. В 2017-м стал судьей Верховного суда.