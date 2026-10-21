USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Кабмин решил создать новое госпредприятие «Кыргыз таза суу»

18:01, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Под руководством Адылбека Касымалиева состоялось очередное заседание кабинета министров.

По его данным, на заседании приняли решение создать новое государственное предприятие кабмин решил создать новое госпредприятие «Кыргыз таза суу».

Глава кабмина отметил, что сегодня на республиканском совещании Садыр Жапаров обозначил стратегические задачи и определил приоритетные направления на ближайшую пятилетку. Кабинет министров должен обеспечить неукоснительное исполнение поставленных поручений.

В этой связи в повестку дня заседания включен вопрос о рассмотрении проекта постановления кабмина «О создании госпредприятия «Кыргыз таза суу» при Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

С докладом по представленному проекту документа выступил заместитель министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков.

Проект направлен на обеспечение развития системы питьевого водоснабжения и водоотведения, совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность уполномоченных органов. По итогам обсуждения члены кабмина приняли решение о создании нового государственного предприятия «Кыргыз таза суу». Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Адылбек Касымалиев поручил разработать четкий план по каждому селу на предстоящие пять лет, отметив, что средства, выделяемые на строительство объектов питьевого водоснабжения, должны приносить конкретные результаты. Глава кабмина дал ряд поручений, касающихся обеспечения качества строительства, соблюдения установленных сроков и требований законодательства.

Материалы по теме

В Иссык-Кульской области открыли центр реабилитации редких животных

Развитие системы школьного питания обсудили кабмин Кыргызстана и ВПП ООН

Адылбек Касымалиев встретился с главой Национального совета Швейцарии

В Кыргызстане стартует второй этап проекта «Открытый кабинет»

Селитра для взрывчатки без налогов. Кабмин решил закрыть лазейку

Жителей села Огонбаева Таласской области обеспечат чистой питьевой водой

Страны Центральной Азии утвердили лимиты водозабора на 2026–2027 годы

В двух селах Чуйской области выявили нарушения на водозаборах

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18