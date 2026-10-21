Под руководством Адылбека Касымалиева состоялось очередное заседание кабинета министров.

По его данным, на заседании приняли решение создать новое государственное предприятие кабмин решил создать новое госпредприятие «Кыргыз таза суу».

Глава кабмина отметил, что сегодня на республиканском совещании Садыр Жапаров обозначил стратегические задачи и определил приоритетные направления на ближайшую пятилетку. Кабинет министров должен обеспечить неукоснительное исполнение поставленных поручений.

В этой связи в повестку дня заседания включен вопрос о рассмотрении проекта постановления кабмина «О создании госпредприятия «Кыргыз таза суу» при Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

С докладом по представленному проекту документа выступил заместитель министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков.

Проект направлен на обеспечение развития системы питьевого водоснабжения и водоотведения, совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность уполномоченных органов. По итогам обсуждения члены кабмина приняли решение о создании нового государственного предприятия «Кыргыз таза суу». Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Адылбек Касымалиев поручил разработать четкий план по каждому селу на предстоящие пять лет, отметив, что средства, выделяемые на строительство объектов питьевого водоснабжения, должны приносить конкретные результаты. Глава кабмина дал ряд поручений, касающихся обеспечения качества строительства, соблюдения установленных сроков и требований законодательства.