Германия поможет обеспечить водой 27 приграничных сел Баткенской области
В Баткенской области при финансовой поддержке Германии реализуется проект по улучшению питьевого и ирригационного водоснабжения в 27 приграничных селах. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.
Вопросы реализации проекта обсудили заместитель полпреда Абдирашит Ташбалтаев и представители международных организаций Mercy Corps и PATRIP.
Работы проводятся в рамках проекта «Вода ради мира: климатически устойчивые и мирные сообщества», финансируемого правительством Германии через фонд PATRIP.
В частности, в селах Паскы-Арык, Самаркандек, Ак-Татыр, Капчыгай и Кок-Таш Баткенского района уже начались работы по улучшению оросительных каналов и систем питьевого водоснабжения.
Ожидается, что модернизация водной инфраструктуры позволит улучшить условия для сельского хозяйства, расширить возможности местных фермеров и обеспечить жителей более стабильным доступом к воде.
Кроме того, проект направлен на укрепление стабильности и добрососедских отношений в приграничных районах.
Абдирашит Ташбалтаев поблагодарил правительство Германии и международные организации за поддержку развития Баткенской области.
Стороны договорились продолжить сотрудничество по реализации проектов, направленных на улучшение условий жизни населения.