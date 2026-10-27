Германия поможет обеспечить водой 27 приграничных сел Баткенской области

В Баткенской области при финансовой поддержке Германии реализуется проект по улучшению питьевого и ирригационного водоснабжения в 27 приграничных селах. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.

Вопросы реализации проекта обсудили заместитель полпреда Абдирашит Ташбалтаев и представители международных организаций Mercy Corps и PATRIP.

Работы проводятся в рамках проекта «Вода ради мира: климатически устойчивые и мирные сообщества», финансируемого правительством Германии через фонд PATRIP.

В частности, в селах Паскы-Арык, Самаркандек, Ак-Татыр, Капчыгай и Кок-Таш Баткенского района уже начались работы по улучшению оросительных каналов и систем питьевого водоснабжения.

Ожидается, что модернизация водной инфраструктуры позволит улучшить условия для сельского хозяйства, расширить возможности местных фермеров и обеспечить жителей более стабильным доступом к воде.

Кроме того, проект направлен на укрепление стабильности и добрососедских отношений в приграничных районах.

Абдирашит Ташбалтаев поблагодарил правительство Германии и международные организации за поддержку развития Баткенской области.

Стороны договорились продолжить сотрудничество по реализации проектов, направленных на улучшение условий жизни населения.