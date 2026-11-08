Как можно приватизировать водоем, дающий воду людям, возмущен Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана продолжает рабочие поездки по регионам. Встречи в эти выходные организованы с жителями Чуйской области.

Сельчанин из Аламединского района пожаловался Садыру Жапарову на то, что местный водоем, который фермеры использовали для полива, отдали в частную собственность. Мужчина рассказал, что на объект оформили красную книгу, а сельчане много лет судились и наконец выиграли дело. Однако водоем так и не вернули на баланс айыл окмоту, потому что дело опять расследуют по вновь открывшимся обстоятельствам.

Этот водоем передали в аренду в 2009 году и сейчас его используют для разведения рыбы.

Местные чиновники заверили, что после окончания суда примут меры по возвращению водоема сельчанам.

«Как можно приватизировать водоем, который обеспечивает людей водой?» — возмутился президент и потребовал от органов местной власти взять вопрос на контроль, чтобы объект был возвращен на баланс айыл окмоту.