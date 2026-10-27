Конвенцию о рациональном использовании воды обсуждают в Центральной Азии

Казахстан предложил разработать рамочную конвенцию о рациональном использовании воды в Центральной Азии. Об этом министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил в интервью Tengrinews.kz.

По его словам, документ согласовали внутри Казахстана и направили другим странам. Сейчас обсуждается, как объединить предложения и создать общие правила, которые помогут снижать ущерб от климатических изменений.

На вопросы, государства Центральной Азии сейчас больше сотрудничают или конкурируют за воду и может ли дефицит привести к серьезному конфликту, чиновник ответил: «Вода нас объединяет. В 1992 году пять министров подписали соглашение в Алматы и договорились использовать воду совместно и рационально. Работает Международный фонд спасения Арала. При нем есть комиссии по водным ресурсам и экологии. Мы собираемся не реже четырех раз в год, обсуждаем прогнозы, объемы воды и лимиты для каждой страны. Существует водная дипломатия, существует ответственность. Это трансграничные реки, у каждой страны есть обязательства, и они должны выполняться».

Кроме того, журналисты поинтересовались, насколько реалистично объединить данные пяти государств ЦА в единую цифровую систему.

«Мы уже начали такую работу. Казахстан и Узбекистан договорились оцифровать гидропосты на Сырдарье: десять участков — пять в Узбекистане и пять в Казахстане. Германское общество по международному сотрудничеству GIZ помогло подготовить документацию. Два гидропоста в Казахстане уже построены за счет средств акимата Туркестанской области. Мы совместно с узбекской стороной проверили их и теперь видим одинаковые данные в режиме реального времени.

В январе мы предложили коллегам разработать план цифровизации всего бассейна Сырдарьи. Таджикистан согласился, создана рабочая группа с участием Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Первое заседание планировалось на начало ноября. В дальнейшем хотим пригласить к этой работе Кыргызстан.

Если мы оцифруем весь бассейн, то будем видеть, сколько воды проходит и как каждая страна выполняет обязательства. Это повысит доверие. Не будет ситуации, когда одна страна говорит: «Я столько воды отправил», а другая утверждает, что ничего не получила», — отметил Нуржан Нуржигитов.