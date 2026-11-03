Миллионы потратили, а воды нет. Жители Таласской области пожаловались президенту

Житель села Уч-Булак Айтматовского района Таласской области пожаловался президенту Садыру Жапарову на отсутствие питьевой воды, несмотря на реализацию проекта водоснабжения еще в 2017 году. Об этом он рассказал во время встречи главы государства с жителями Айтматовского и Манасского районов.

По словам сельчанина, на обеспечение населенного пункта чистой водой было предусмотрено 18 миллионов сомов. При этом работы на 6 миллионов 292 тысячи 280 сомов оформлены как выполненные, а проект официально признан завершенным. Однако жители села до сих пор не получили питьевую воду.

Орозбеков сообщил, что обращается по этому вопросу к президенту с 2020 года. Он также направлял письменные обращения и связывался по телефону с должностными лицами, однако проблема остается нерешенной.

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По его словам, по факту было возбуждено уголовное дело. Айтматовский районный суд рассматривал его около года, после чего прекратил производство в связи с истечением срока давности.

Выслушав обращения, Садыр Жапаров поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации и проверить возможные факты хищения бюджетных средств.

«Как такое возможно? Такие дела никогда не должны закрываться из-за истечения срока давности. Если кто-то похитил деньги, пусть возместит их в десятикратном размере», — заявил президент.

Глава государства поручил дополнительно принять заявителя и пообещал взять вопрос под личный контроль.