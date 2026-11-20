Узбекская авиакомпания Qanot Sharq выполнила первый чартерный рейс из Бишкека на Пхукет. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Полеты выполняют дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Для перевозки пассажиров авиакомпания планирует использовать самолеты Airbus A321, A330 и A320neo.

Новый маршрут позволит пассажирам добираться из Бишкека до одного из популярных курортов Таиланда без пересадок.

Блок YouTube

В «Аэропортах Кыргызстана» отметили, что запуск рейсов расширяет международную маршрутную сеть страны и способствует развитию туристических связей с Таиландом.