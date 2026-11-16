Грузовой Boeing 767 и пассажирский Boeing 737 столкнулись в аэропорту Майами

Грузовой Boeing 767 компании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines столкнулись в международном аэропорту Майами. Грузовой самолет готовился вылететь в Боготу, а пассажирский лайнер прибыл из Панамы.

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«Примерно в 21.15 прибывающий и вылетающий самолеты столкнулись на пересечении двух рулежных дорожек. Сообщений о пострадавших нет, рейсы перенаправляются на другие рулежные дорожки, поэтому в настоящее время это не влияет на работу аэропорта», — заявил представитель аэропорта Грег Чин.

Позже в воздушной гавани подтвердили, что два человека получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты самолетов из всех аэропортов страны из-за сбоя в системе связи, затронувшего центры управления воздушным движением.

Ограничения привели к массовым задержкам и отменам рейсов, а авиадиспетчерам пришлось корректировать движение самолетов, находившихся в воздухе.