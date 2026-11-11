USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Asman Airlines планирует увеличить флот до 10 самолетов за пять лет

13:13, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Asman Airlines планирует увеличить авиапарк до 10 больших самолетов в течение пяти лет. Четвертый самолет для региональных перевозок ожидается уже в декабре, еще два Airbus A321 должны поступить в мае 2027-го. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, сейчас у авиакомпании три самолета для региональных перевозок. Четвертый борт должен был прибыть в ноябре, однако поставку задержали из-за проблем с перевозкой запчастей на станцию технического обслуживания.

«Мы ведем переговоры с крупными консалтинговыми и лизинговыми компаниями. Надеемся, что до конца этого года договоримся о приобретении еще восьми-десяти самолетов. Их поставки начнутся с 2028 года», — сообщил глава компании.

По его словам, в течение четырех-пяти лет авиакомпания рассчитывает увеличить флот до 10 самолетов.

Глава «Аэропорты Кыргызстана» отметил, что после поступления новых бортов Asman Airlines намерена увеличить частоту внутренних рейсов.

Сейчас авиакомпания летает в Казарман, Нарын, Кербен и Талас дважды в неделю.

Самидинов также подчеркнул, что государство субсидирует внутренние перевозки, что позволяет сохранять прежние цены на билеты по большинству региональных направлений.

Материалы по теме

После выхода из черного списка ЕС авиакомпании КР призвали расширять флот

Новый аэропорт в Джалал-Абадской области откроют осенью 2027 года

В аэропорту «Манас» установили кабины пограничного контроля с ИИ

В аэропорту «Манас» наведут порядок с таксистами. Выберут два оператора

40 тысяч километров над океанами — чем занимается единственный кругосветчик КР

В Оше ограничат движение транспорта на дороге, ведущей к аэропорту: ремонт

Когда пассажир в зоне ожидания. Управлять пробками в небе предлагают в ООН

В Европе новая волна угроз взрыва на борту пассажирских самолетов

Новые требования к частным самолетам и вертолетам вводят в Кыргызстане

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

Общество

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

 

В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

 

В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

 

В Чуйской области спасен пропавший гражданин

 

В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Экс-глава МИД Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу ЖК и систему выборов

 

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

 

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

 

РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

 

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

 

Министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18