Asman Airlines планирует увеличить флот до 10 самолетов за пять лет

Asman Airlines планирует увеличить авиапарк до 10 больших самолетов в течение пяти лет. Четвертый самолет для региональных перевозок ожидается уже в декабре, еще два Airbus A321 должны поступить в мае 2027-го. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, сейчас у авиакомпании три самолета для региональных перевозок. Четвертый борт должен был прибыть в ноябре, однако поставку задержали из-за проблем с перевозкой запчастей на станцию технического обслуживания.

«Мы ведем переговоры с крупными консалтинговыми и лизинговыми компаниями. Надеемся, что до конца этого года договоримся о приобретении еще восьми-десяти самолетов. Их поставки начнутся с 2028 года», — сообщил глава компании.

По его словам, в течение четырех-пяти лет авиакомпания рассчитывает увеличить флот до 10 самолетов.

Глава «Аэропорты Кыргызстана» отметил, что после поступления новых бортов Asman Airlines намерена увеличить частоту внутренних рейсов.

Сейчас авиакомпания летает в Казарман, Нарын, Кербен и Талас дважды в неделю.

Самидинов также подчеркнул, что государство субсидирует внутренние перевозки, что позволяет сохранять прежние цены на билеты по большинству региональных направлений.