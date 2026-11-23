Всемирный банк рекомендует Кыргызстану пересмотреть международные авиационные соглашения и расширить доступ иностранных авиакомпаний на рынок страны. По мнению экспертов, ограниченное авиасообщение способствует высоким ценам на билеты и сдерживает развитие туризма.

Об этом говорится в исследовании «Диагностика частного сектора Кыргызской Республики», подготовленном Всемирным банком совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и опубликованном в ноябре 2026 года.

Авторы доклада отмечают, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом для развития горного, экологического и приключенческого туризма. Однако ограниченная доступность международных авиаперелетов затрудняет привлечение путешественников из стран с высоким уровнем туристических расходов.

По оценке экспертов, действующие ограничения в сфере авиасообщения могут препятствовать выходу на рынок новых перевозчиков, расширению маршрутной сети и увеличению частоты рейсов.

В связи с этим Всемирный банк предлагает пересмотреть двусторонние соглашения о воздушном сообщении с государствами, которые представляют наибольший интерес для туристической отрасли Кыргызстана.

В частности, рекомендуется устранить избыточные ограничения на назначение авиаперевозчиков, открытие маршрутов, частоту полетов, пассажировместимость и коммерческие права авиакомпаний.

Кроме того, эксперты предлагают внедрять политику «открытого неба» на отдельных приоритетных туристических направлениях. Она предполагает сокращение нормативных и административных препятствий для выхода иностранных авиакомпаний на рынок и расширения их деятельности.

Предполагается, что развитие конкуренции и увеличение числа международных рейсов позволят улучшить транспортную доступность Кыргызстана и создать более благоприятные условия для привлечения иностранных туристов.

В докладе подчеркивается, что увеличение туристического потока само по себе не гарантирует пропорционального роста доходов отрасли.